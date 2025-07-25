Финляндия пока не имеет конкретной позиции по признанию Палестинского государства

Финляндия пока не заняла конкретной позиции по признанию Палестинского государства, страна ждет "конкретных предложений" от Европейской комиссии.

Об этом пишет Yle, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна ведет тесные переговоры с международными партнерами, в частности в рамках ЕС, по вопросу признания Палестинского государства.

"Вчера в Париже я встретилась с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, с которым обменялась информацией о текущей ситуации. Мы ждем конкретных предложений от Еврокомиссии, которые дадут нам возможность повлиять на Израиль, а следовательно, и на гуманитарную ситуацию", – сказала она.

Президент страны Александр Стубб призвал Израиль разрешить гуманитарным организациям оказать помощь гражданскому населению Газы.

"Финляндия проводит тесные консультации со своими ключевыми европейскими союзниками относительно дальнейших шагов, исходя из позиции Финляндии", – заявил он.

В четверг, 24 июля, Франция объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают. В таком случае Франция станет первой страной "Большой семерки", которая признает Палестинское государство.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство, а президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

А британский министр Питер Кайл заявил, что правительство страны настроено на признание Палестинского государства, однако пока не может назвать конкретных сроков.