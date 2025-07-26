Стармер: Британія може долучитися до повітряної доставки допомоги в сектор Гази

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна може взяти участь у наданні повітряної допомоги сектору Гази.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

В п'ятницю, 25 липня, Ізраїль заявив, що найближчими днями дозволить іноземним країнам скидати в сектор Гази з повітря продовольство та інші товари.

"Новина про те, що Ізраїль дозволить країнам скидати допомогу в Газу, надійшла занадто пізно, але ми зробимо все можливе, щоб допомога надійшла цим шляхом", – заявив Стармер.

Він зазначив, що Британія працює в "терміновому режимі з владою Йорданії, щоб доставити британську допомогу літаками до Гази".

Як писали, Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.

Як відомо, 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.