Стармер: Британия может присоединиться к воздушной доставке помощи в сектор Газа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна может принять участие в оказании воздушной помощи сектору Газы.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, Израиль заявил, что в ближайшие дни разрешит иностранным странам сбрасывать в сектор Газы с воздуха продовольствие и другие товары.

"Новость о том, что Израиль разрешит странам сбрасывать помощь в Газу, поступила слишком поздно, но мы сделаем все возможное, чтобы помощь поступила этим путем", – заявил Стармер.

Он отметил, что Великобритания работает в "срочном режиме с властями Иордании, чтобы доставить британскую помощь самолетами в Газу".

Как писали, Стармер заявил, что британское правительство признает Палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого в результате переговоров.

Как известно, 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.