Стармер: Британія визнає Палестинську державу у рамках мирної угоди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.

Про це він сказав у п’ятницю, 25 липня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Після обговорення з президентом Франції і канцлером Німеччини шляхів тиску на Ізраїль з метою припинення війни в секторі Гази, Стармер заявив, що зосереджений на "практичних рішеннях", які, на його думку, можуть реально сприяти припиненню війни.

"Визнання Палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я однозначно приртримуюся цієї позиції. Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного врегулювання та тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян", – наголосив прем’єр Британії.

Як відомо, 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу, а президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що країна давно підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, але це має бути досягнуто шляхом прямих переговорів.