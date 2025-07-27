Прем'єр Угорщини пригрозив заблокувати новий бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив у суботу торпедувати новий семирічний бюджет Європейського Союзу, якщо Брюссель не розблокує заморожене фінансування для його країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Орбан роками конфліктує з Брюсселем з таких питань, як міграція, права ЛГБТК і те, що критики вважають підривом демократії в Угорщині. ЄС призупинив виділення мільярдів євро, призначених для Угорщини, поки триває суперечка про верховенство права.

"Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і поки ми не отримаємо решту (заморожених) коштів, не буде і нового бюджету ЄС", – сказав Орбан у своїй промові в літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад.

Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйонів євро з акцентом на економічну конкурентоспроможність та оборону.

Орбан також розкритикував ЄС за підтримку України і звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині "проукраїнський і пробрюссельський уряд" на виборах наступного року.

Він також звинуватив лідерів ЄС у тому, що вони ризикують розпочати торговельну війну з адміністрацією президента США Дональда Трампа, в якій Європа "не зможе перемогти".

"Нинішнє керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди", – додав Орбан, закликавши до зміни керівництва Євросоюзу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Трампом у неділю в Шотландії в пошуках торговельної угоди.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала також Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.