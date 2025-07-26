Стало відомо, де зустрінуться фон дер Ляєн і Трамп 27 липня

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президентки Європейської комісії в Шотландії відбудеться після обіду в неділю, 27 липня, у шотландському містечку Торнбері, де очільник США грає в гольф.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, дотичний до підготовки візиту.

Трамп і фон дер Ляєн проведуть перемовини в шотландському місті Торнбері, в якому розташоване поле для гольфу американського президента.

"Зустріч відбудеться завтра після обіду в Торнбері", – сказав співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що інші подробиці щодо зустрічі наразі відсутні.

Як відомо, між США та Євросоюзом тривають складні перемовини про подальші умови торгівлі. Урсула фон дер Ляєн повідомила, що саме це буде центральною темою її зустрічі з президентом Трампом.

За даними ЗМІ, у ЄС сподіваються на укладення торговельної угоди із США цими вихідними і перемовники нібито наблизилися до домовленості про 15-відостковий тариф.

Одночасно ЄС готує пакет контрзаходів, що охопить американські товари на 93 млрд євро, на випадок провалу перемовин та застосування Трампом анонсованих мит.