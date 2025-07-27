Премьер Венгрии пригрозил заблокировать новый бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил в субботу торпедировать новый семилетний бюджет Европейского Союза, если Брюссель не разблокирует замороженное финансирование для его страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Орбан годами конфликтует с Брюсселем по таким вопросам, как миграция, права ЛГБТК и то, что критики считают подрывом демократии в Венгрии. ЕС приостановил выделение миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, пока продолжается спор о верховенстве права.

"Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим остальные (замороженные) средства, не будет и нового бюджета ЕС", – сказал Орбан в своей речи в летнем университете в румынском городе Беиле-Тушнад.

Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону.

Орбан также раскритиковал ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии "проукраинское и пробрюссельское правительство" на выборах в следующем году.

Он также обвинил лидеров ЕС в том, что они рискуют начать торговую войну с администрацией президента США Дональда Трампа, в которой Европа "не сможет победить".

"Нынешнее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда самые худшие соглашения", – добавил Орбан, призвав к смене руководства Евросоюза.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с Трампом в воскресенье в Шотландии в поисках торгового соглашения.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала также Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.