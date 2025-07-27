У Польщі націоналістична опозиція вже помітно випереджає партію влади

У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" випереджає своїх суперників у владі на 4 процентні пункти.

Про це свідчать результати опитування Ipsos для TVP Info, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

28% поляків проголосували б за "Право і справедливість", якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі. "Громадянська коаліція" прем’єра Дональда Туска отримала б 24% голосів, а антиукраїнська "Конфедерація" – 14%.

До Сейму також увійшли б партії "Разом" і "Лівиця" – по 6% голосів, а також "Польща 2050" і "Конфедерація Польської Корони" – по 5% голосів.

Згідно з опитуванням, PSL отримала б 4% голосів, що недостатньо для проходження до Сейму. Підтримку партії, відмінної від зазначених вище, заявили 1% респондентів.

Відповідь "важко сказати" дали 7% респондентів.

На запитання про бажання взяти участь у виборах "однозначно так" відповіли 52% опитаних. 11% відповіли, що "скоріше" візьмуть участь у голосуванні.

Однозначно не голосуватимуть 17% опитаних, а 12% "скоріше" не підуть на вибори. Відповідь "не знаю"/"важко сказати" дали 8% опитаних.

Опитування було проведено методом змішаного режиму (CATI та CAWI) 24-25 липня на репрезентативній вибірці 1000 дорослих поляків.

Нагадаємо, обраний президент Польщі Кароль Навроцький у рейтингу довіри до політиків поступається лише чинному главі держави Анджею Дуді.

Одне з нещодавніх соцопитувань у Польщі демонструє зростання популярності очільника МЗС Радослава Сікорського.