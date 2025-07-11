Опитування у Польщі показує зростання популярності глави МЗС Сікорського

Одне з останніх соцопитувань у Польщі демонструє зростання популярності очільника МЗС Радослава Сікорського.

Як повідомляє "Європейська правда", результати опитування на власне замовлення опублікував портал Onet.

Дослідження громадської думки показало, що теперішній очільник МЗС Радослав Сікорський може скласти конкуренцію лідеру "Громадянської платформи", прем’єру Дональду Туску.

На запитання про те, чи був би Сікорський кращим прем’єром, аніж Туск, ствердно відповіли 33,3%, заперечно – 31,4%. Найбільша частка, 35,3%, обрали відповідь "складно визначитись" або сказали, що не мають думки з цього приводу.

Думка про те, що Сікорський міг би бути кращим прем’єром, особливо поширена серед молоді до 24 років – у цій групі ствердно відповіли 47,9%.

Перед цим інше опитування від Ibris показало, що Сікорський очолив рейтинг довіри до польських політиків з результатом 43,2%, випередивши обраного президента Кароля Навроцького та популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Туск, водночас, втрачає довіру – у тому ж опитуванні про недовіру до нього сказали 52,3%. В іншому опитуванні цей показник навіть вищий.

Дослідження проводилося компанією SW Research 8-9 липня 2025 року серед репрезентативної вибірки з 816 респондентів.

Нещодавно Туск обговорив з лідерами своєї коаліції план перестановок в уряді, який має бути оголошений найближчими тижнями.

Просідають рейтинги також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.