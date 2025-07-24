Поляки довіряють обраному президенту більше, ніж премʼєру

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький у рейтингу довіри до політиків поступається лише чинному главі держави Анджею Дуді.

Про це свідчить опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Згідно з опитуванням CBOS, політиком, якому поляки довіряють найбільше, залишається президент Анджей Дуда – йому довіряють 53% поляків (зростання на 3 процентних пункти порівняно з червнем), не довіряють 35%.

На другому місці рейтингу опинився Навроцький, якому довіряють 48% респондентів (на 2 пунктів більше, ніж у червні), не довіряють йому 36% опитаних (без змін).

Тим часом на третє місце з другого опустився лідер ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен з результатом 45% (зниження на 2 процентних пункти), не довіряють йому 33% опитаних (без змін).

Далі рейтинг довіри очолюють глава МЗС, віцепрем'єр Польщі Радослав Сікорський (44%), мер Варшави Рафал Тшасковський (44%), міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш (42%).

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, якому довіряють 36% опитаних поляків не увійшов до першої десятки польських політиків за рейтингом довіри.

Водночас він – у четвірці політиків з найбільшим рівнем недовіри (51%), поступаючись президенту "Права і справедливості" Ярославу Качинському та одіозному ультраправому євродепутату Гжегожу Брауну (53% і 52% відповідно).

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні польського парламенту.

Він відзначився гострою критикою уряду Дональда Туска, якого називає "найгіршим премʼєром" у сучасній історії Польщі.