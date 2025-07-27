В Польше националистическая оппозиция уже заметно опережает партию власти

В Польше оппозиционная партия "Право и справедливость" опережает своих соперников во власти на 4 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos для TVP Info, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

28% поляков проголосовали бы за "Право и справедливость", если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска получила бы 24% голосов, а антиукраинская "Конфедерация" – 14%.

В Сейм также вошли бы партии "Вместе" и "Левая" – по 6% голосов, а также "Польша 2050" и "Конфедерация Польской Короны" – по 5% голосов.

Согласно опросу, PSL получила бы 4% голосов, что недостаточно для прохождения в Сейм. Поддержку партии, отличной от указанных выше, заявили 1% респондентов.

Ответ "трудно сказать" дали 7% респондентов.

На вопрос о желании принять участие в выборах "однозначно да" ответили 52% опрошенных. 11% ответили, что "скорее" примут участие в голосовании.

Однозначно не будут голосовать 17% опрошенных, а 12% "скорее" не пойдут на выборы. Ответ "не знаю"/"трудно сказать" дали 8% опрошенных.

Опрос был проведен методом смешанного режима (CATI и CAWI) 24-25 июля на репрезентативной выборке 1000 взрослых поляков.

Напомним, избранный президент Польши Кароль Навроцкий в рейтинге доверия к политикам уступает только действующему главе государства Анджею Дуде.

Один из недавних соцопросов в Польше демонстрирует рост популярности главы МИД Радослава Сикорского.