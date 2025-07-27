У Зеленского рассказали, чего ждут от 19-го пакета санкций ЕС против РФ

Украина рассчитывает, что следующий 19-й пакет санкций от Европейского Союза против РФ будет касаться капитанов теневого флота, военно-промышленного комплекса (ВПК) и финансовых транзакций.

Об этом заявил советник – уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире канала "Мы-Украина", передает "Европейская правда".

"Что мы хотим видеть в следующем или следующих санкционных пакетах: во-первых, это противодействие нефтяной инфраструктуре РФ. На данный момент санкционировано почти 600 танкеров теневого флота. Хочется перейти к нефтяной инфраструктуре. В 18-м пакете был санкционирован крупный НПЗ в Индии. Это сразу дало мгновенный результат. Так же в 18-м санкционировали одного капитана теневого флота, это сразу дает результат", – сказал Власюк.

По его словам, Украина хочет добавить капитанов теневого флота, морские терминалы, портовую инфраструктуру, возможно страховые компании. То есть все, что сотрудничает с российским теневым флотом.

"Другая большая тема, это ВПК. Мы предлагаем ряд новых категорий товаров и веществ для расширения списка критических компонентов. Я думаю, в ближайшее время мы увидим новый санкционный пакет от СНБО, который будет касаться узких сфер ВПК и предлагать партнерам синхронизировать эти решения для того, чтобы ослабить российский ВПК", – добавил Власюк.

Уполномоченный президента отметил, что Запад и Украина хотят глубже разобраться со способами неконвенционных финансовых транзакций, которые Россия "нащупала" за последний год для обхода санкций: криптовалюты, стейблкоины.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.