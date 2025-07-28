Трамп назвав Газу "однією з головних причин" своєї зустрічі зі Стармером

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Шотландії, що тривала гуманітарна криза в Газі є "однією з головних причин" його зустрічі в понеділок з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Перед зустріччю зі Стармером Трампа попросили прокоментували слова прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що в Газі "немає голоду".

"Я не знаю – я маю на увазі, судячи з телебачення, я б сказав, що не дуже згоден, тому що ці діти виглядають дуже голодними, але ми даємо багато грошей і багато їжі, і інші країни зараз теж активізуються", – сказав він у відповідь на запитання журналістів.

Американський президент також назвав доставку продовольства жителям Гази своїм пріоритетом.

При цьому Трамп визнав, що досягнення угоди про припинення вогню, як і раніше, стикається з труднощами, а також додав, що ХАМАС використовує заручників, які все ще утримуються, як "щит".

"Я завжди говорив, що коли залишиться останніх 20, вони їх не відпустять, тому що це їхній щит – дуже несправедливо, і тому потрібно щось робити", – сказав Трамп.

Проте він зазначив, що вважає "перемир'я можливим".

Своєю чергою Стармер сказав, що британська громадськість "обурена" зображеннями голодних людей у Газі, закликаючи докласти більше зусиль для доставки допомоги в анклав.

"Це гуманітарна криза. Це абсолютна катастрофа. Ніхто не хоче цього бачити. І я думаю, що люди в Британії обурені тим, що бачать на своїх екранах", – зазначив він.

Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія співпрацює з Йорданією над організацією доставки допомоги в Газу, хоча вантажівки з гуманітарною допомогою все ще стикаються зі складними логістичними перешкодами.

Раніше Стармер заявляв, що Британія може взяти участь у наданні повітряної допомоги сектору Гази.

Варто зазначити, що 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.