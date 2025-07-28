Трамп назвал Газу "одной из главных причин" своей встречи со Стармером

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Шотландии, что продолжающийся гуманитарный кризис в Газе является "одной из главных причин" его встречи в понедельник с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Перед встречей со Стармером Трампа попросили прокомментировать слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в Газе "нет голода".

"Я не знаю – я имею в виду, судя по телевидению, я бы сказал, что не очень согласен, потому что эти дети выглядят очень голодными, но мы даем много денег и много еды, и другие страны сейчас тоже активизируются", – сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Американский президент также назвал доставку продовольствия жителям Газы своим приоритетом.

При этом Трамп признал, что достижение соглашения о прекращении огня, как и раньше, сталкивается с трудностями, а также добавил, что ХАМАС использует заложников, которые все еще удерживаются, как "щит".

"Я всегда говорил, что когда останется последних 20, они их не отпустят, потому что это их щит – очень несправедливо, и поэтому нужно что-то делать", – сказал Трамп.

Однако он отметил, что считает "перемирие возможным".

В свою очередь Стармер сказал, что британская общественность "возмущена" изображениями голодающих людей в Газе, призывая приложить больше усилий для доставки помощи в анклав.

"Это гуманитарный кризис. Это абсолютная катастрофа. Никто не хочет этого видеть. И я думаю, что люди в Британии возмущены тем, что видят на своих экранах", – отметил он.

Премьер-министр заявил, что Великобритания сотрудничает с Иорданией над организацией доставки помощи в Газу, хотя грузовики с гуманитарной помощью все еще сталкиваются со сложными логистическими препятствиями.

Ранее Стармер заявлял, что Великобритания может принять участие в предоставлении воздушной помощи сектору Газа.

Стоит отметить, что 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.