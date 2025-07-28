У Польщі судитимуть мера через перевищення швидкості

Справа мера польського міста Грудзьондз Мацея Гламовського, який відмовився прийняти штраф за перевищення швидкості, буде розглядатись у суді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент за участю Гламовського стався ще 23 липня. Чоловік їхав однією з вулиць Грудзьондза, перевищивши дозволену швидкість на 52 км/год.

Відповідно до чинних правил, у разі перевищення швидкості в населеному пункті на понад 50 км/год водієві загрожує не тільки штраф у розмірі 1500 злотих, але й тимчасове позбавлення водійських прав на три місяці.

"Водій транспортного засобу скористався правом відмови від прийняття штрафу, а справа буде передана до суду", – прокоментував представник управління поліції Грудзьондза Лукаш Ковальчик.

Сам Гламовський визнав, що скоїв правопорушення, пояснивши, що "поспішав на важливу зустріч".

Відмову прийняти штраф мер пояснив тим, що має заперечення щодо правдивості вимірювання швидкості.

"Я просто хочу скористатися своїм правом, яке має кожен громадянин, щоб перевірити вимірювання швидкості. Адже воно перебуває на межі того, чи буде у мене тимчасово відібрано водійське посвідчення", – наголосив він.

Нагадаємо, в березні у ЄС попередньо погодили мобільне посвідчення водія.

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