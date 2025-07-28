В Польше будут судить мэра за превышение скорости

Дело мэра польского города Грудзьондз Мацея Гламовского, который отказался принять штраф за превышение скорости, будет рассматриваться в суде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент с участием Гламовского произошел еще 23 июля. Мужчина ехал по одной из улиц Грудзьондза, превысив разрешенную скорость на 52 км/ч.

Согласно действующим правилам, в случае превышения скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч водителю грозит не только штраф в размере 1500 злотых, но и временное лишение водительских прав на три месяца.

"Водитель транспортного средства воспользовался правом отказа от принятия штрафа, а дело будет передано в суд", – прокомментировал представитель управления полиции Грудзьондза Лукаш Ковальчик.

Сам Гламовский признал, что совершил правонарушение, объяснив, что "спешил на важную встречу".

Отказ принять штраф мэр объяснил тем, что имеет возражения относительно достоверности измерения скорости.

"Я просто хочу воспользоваться своим правом, которое есть у каждого гражданина, чтобы проверить измерение скорости. Ведь оно находится на грани того, будет ли у меня временно отобрано водительское удостоверение", – подчеркнул он.

Напомним, в марте в ЕС предварительно согласовали мобильное водительское удостоверение.

В прошлом году в Италии 103-летнюю женщину оштрафовали за просроченные права.