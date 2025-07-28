Олігарх-втікач Плахотнюк відмовився від екстрадиції з Греції до Молдови – генпрокуратура

Генеральна прокуратура Молдови заявила, що олігарх-втікач Влад Плахотнюк, якого затримали у Греції, відмовився від екстрадиції до Молдови.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Генеральна прокуратура Молдови спростувала інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, про те, що затриманий в Греції Плахотнюк нібито дав згоду на екстрадицію до Молдови.

"Апеляційна палата Афін, яка розглядає процедуру екстрадиції, повідомила Генпрокуратуру нашої країни, що зазначений громадянин не висловив згоди на екстрадицію до Молдови", – заявили у відомстві.

Прессекретарка прокуратури Віоліна Морару водночас заявила, що відмова Плахотнюка не може вплинути на рішення грецької влади.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу. Мін'юст Молдови запустив процедуру екстрадиції Плахотнюка.

Прокуратура Греції видала ордер на його арешт, поки розглядатиметься запит Молдови екстрадицію.

24 липня стало відомо, що Росія також видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка.

Того ж дня генпрокуратура Молдови направила Греції офіційне клопотання про екстрадицію Плахотнюка.