Адвокат беглого олигарха Плахотнюка говорит, что тот согласился на экстрадицию в Молдову

Молдавский олигарх-беглец Влад Плахотнюк подал заявление, в котором "безоговорочно" соглашается на экстрадицию в Молдову.

Об этом сообщил его адвокат Лучиан Рогак, передает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

По словам Рогака, Плахотнюк готов к экстрадиции в Молдову и использует для этого все законные возможности, которые имеет в своем распоряжении.

"Заявление было направлено в компетентные судебные органы Греции и подтверждает волю Влада Плахотнюка открыто сотрудничать с международным судебным процессом с целью быстрого и беспрепятственного решения судебных процедур", – отметил адвокат.

Заявление Рогака прозвучало после того, как Генеральная прокуратура Молдовы отрицала согласие Плахотнюка на экстрадицию на родину.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу. Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка.

Прокуратура Греции выдала ордер на его арест, пока будет рассматриваться запрос Молдовы об экстрадиции.

24 июля стало известно, что Россия также выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка.