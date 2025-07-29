Генпрокурора Іспанії судитимуть за звинуваченням у порушенні таємниці слідства

Верховний суд Іспанії у вівторок відкрив шлях для суду над генеральним прокурором Альваро Гарсією Ортісом, якому інкримінують витік інформації про слідство проти опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ортіс постане перед судом за звинуваченням у порушенні судової таємниці через витік матеріалів справи про Альберто Гонсалеса Амадора – партнера очільниці осередку консервативної Народної партії Іспанії в Мадридському регіоні Ісабель Діас Аюсо.

Гонсалес перебуває під слідством за підозрою в податковому шахрайстві на тлі зростання прибутків його медичної компанії з початком пандемії COVID-19.

Минулого року іспанські ЗМІ опублікували проєкт угоди між прокуратурою та адвокатом Гонсалеса Амадора, яка передбачала визнання провини в обмін на уникнення судового розгляду та тюремного ув'язнення.

Після цього Народна партія звинуватила соратників премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса в організації витоку інформації про угоду з метою нашкодити Діас Аюсо.

Верховний суд Іспанії у звʼязку з цим почав розслідування проти генерального прокурора Ортіса у жовтні 2024 року і у вівторок остаточно відхилив його клопотання про закриття справи.

Суд вирішив, що розголошення інформації про справу Гонсалеса Амадора, "яка містила конфіденційну інформацію і не повинна була бути опублікована, було скоординованим і особисто ініційованим" Ортісом.

Ця справа може стати черговим ударом по лівому уряду Педро Санчеса, соратники якого в останні місяці опинились у центрі корупційних скандалів.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.