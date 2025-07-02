"Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса

У разі дострокових виборів зміна влади в Іспанії є майже гарантованою

Чи впаде нинішня влада Іспанії? Питання невипадкове, адже Соціалістична робітнича партія Іспанії (PSOE), очолювана прем’єром Педро Санчесом, наразі переживає серйозну кризу.

І ситуація вже досягла такого напруження, що змушує говорити про високі ризики дострокових виборів.

Причиною тому – низка корупційних скандалів довкола найближчого оточення прем’єра, що призвело навіть до затримання одного з ключових союзників Санчеса Сантоса Сердана.

І це – далеко не єдиний корупційний скандал в оточенні прем'єра Санчеса. Справа дійшла до того, що з вимогою про дострокові вибори на голову уряду тиснуть навіть його однопартійці. Розуміючи, що нові скандали можуть надовго вбити рейтинги партії.

А якщо Санчес таки піддасться тиску та піде на дострокові вибори, влада в Іспанії може змінитися. І невідомо, чи піде ця зміна на користь Україні.

"Токсичний трикутник"

Про затримання Сантоса Сердана стало відомо в понеділок, 30 червня.

І хоча це затримання було очікуваним, проте воно все одно вийшло сенсаційним – таких "великих риб" іспанські правоохоронці не затримували дуже давно. І можливо, це лише початок.

Усе почалося з розслідування сумнівних контрактів на постачання масок, укладених під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Згодом воно розширилося і охопило ширші звинувачення у шахрайстві у сфері державних робіт.

Зокрема, місцеві медіа повідомили, що Центральне оперативне управління (UCO) Цивільної гвардії Іспанії має докази, які пов'язують Сантоса Сердана – третю за рангом особу в Соціалістичній партії – з отриманням хабарів.

Повідомляли, що, за даними UCO, Сердан вступив у змову з колишнім міністром транспорту Хосе Луїсом Абалосом і його колишнім радником Кольдо Гарсіа з метою отримання "відкатів" за фальсифікацію результатів тендерів на проведення державних робіт. Іспанські ЗМІ вже охрестили їх "токсичним трикутником".

Згодом і Верховний суд оприлюднив поліцейський звіт, що містив беззаперечні докази систематичної корупції з боку найближчих соратників Санчеса. Згідно з ним, Сердан "керував" серією "фінансових компенсацій", нібито виплачених іспанським інфраструктурним гігантом Acciona. Суми становили до мільйона євро, йдеться у звіті.

Вже після оприлюднення цих звинувачень Сердан пішов з посади секретаря Соціалістичної робітничої партії Іспанії та склав депутатський мандат. Проте його проблеми цим не завершилися.

Незабаром у слідства з'явилися докази того, що Сердан володіє 40% акцій невеликої компанії Servinabar 2000. Ця компанія виявилася досить успішною в отриманні замовлень від держави – загальна сума таких контрактів перевищує 100 млн євро.

Вже після цього питання арешту політика стало дуже актуальним.

І хоча Сердан на судовому засіданні називав себе жертвою "політичного переслідування", суддя задовольнив клопотання Антикорупційної прокуратури, помістивши колишнього топпосадовця під варту.

І головною причиною цього рішення став "очевидний" ризик, що Сердан "може приховати, змінити або знищити докази, що мають значення для цієї справи".

Останній аргумент – дуже важливий. Він свідчить про впевненість суду, що попри відставку Сердан зберіг свій політичний вплив. Зокрема – на главу уряду.

Головний по кадрах

Чому у суду була така впевненість у тому, що Сантос Сердан не розгубив свій політичний вплив?

Як секретар у Соціалістичній партії, він керував її кадровою політикою, зокрема – складаючи списки кандидатів у депутати. А відповідно, чимала частина парламентської фракції соціалістів хоч чимось, але зобов'язана Сердану.

Проте більш важливим є його близькість до прем'єра Санчеса.

Завдяки Сердану голова уряду досі утримував жорсткий контроль над своєю партією. Зокрема, Сердан майстерно усував від влади внутрішніх критиків прем'єр-міністра.

Крім того, саме Сердана Санчес призначив головним переговірником щодо суперечливого закону про амністію каталонських сепаратистів – проєкту, який дозволив Санчесу залишитися при владі попри програні у 2023 році вибори, заручившись підтримкою каталонських партій.

Заради цього Сердан навіть їздив до Брюсселя для перемовин із лідером каталонських сепаратистів Карлесом Пучдемоном.

"До самого ранку я був переконаний у чесності Сантоса Сердана. Як і будь-яка інша людина, я маю свої чесноти і багато недоліків… Але я завжди вірив у чисту політику і чесну гру в політиці. Мене глибоко обурює і засмучує те, що весь політичний проєкт, якому довіряють мільйони людей, може бути зруйнований через поведінку декількох осіб", – коментував арешт свого (колишнього) соратника прем'єр Санчес.

Після скандалу Санчес виступив з публічним зверненням, в ході якого кілька разів перепросив – перед громадянами, виборцями, членами своєї партії – і висловив "глибоке обурення і сум" за те, що довірився словам Сантоса Сердана.

Проте ці зізнання переконали далеко не всіх.



Проблеми у Санчеса

Варто нагадати: історія "токсичного трикутника" є далеко не єдиним гучним скандалом в оточенні голови іспанського уряду.

Зокрема, варто згадати про витік аудіозаписів, на яких колишній політик-соціаліст Лейре Дієс намагається отримати компрометуючу інформацію на підполковника Антоніо Баласа, главу відділу боротьби з економічними злочинами UCO.

Опозиція одразу почала стверджувати, що йдеться про кампанію з підриву авторитету UCO, який розслідує справи про корупцію, пов'язані з найближчим оточенням прем'єра Санчеса.

Як відомо, в Іспанії ведуть розслідування щодо його дружини Бегоньї Гомес (їй закидають корупцію та зловживання впливом) та його брата Давида Санчеса (він має постати перед судом за зловживання впливом і розтрату державних коштів). Всі вони заперечують свою провину.

Крім того, злиті записи викрили додаткові порушення, зокрема ймовірні фальсифікації під час виборів лідера PSOE у 2014 році, які привели Санчеса до влади.

Хоча ймовірні порушення не вплинули б на результат, з огляду на переконливу перемогу Санчеса з перевагою у понад 16 тисяч голосів, це кинуло додаткову тінь на прем’єра і його уряд.

Курс на перевибори?

Голова уряду Іспанії вже перепросив перед громадянами за останні скандали та пообіцяв "рішучі дії" для боротьби з корупцією у партії.

При цьому він наполягає, що хоче протриматися до запланованих виборів у 2027 році й не розглядає можливості їхнього дострокового проведення або зміни уряду. Проте ймовірність таких виборів зараз лише зростає.

Зокрема, лідер опозиційної правоцентристської Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, назвавши пояснення Санчеса "недостатніми", а його уряд – "мафіозним", закликав партнерів Соціалістичної партії покинути коаліцію:

"Вони повинні вирішити, чи хочуть вони і далі бути співучасниками".

Щоправда, цей заклик поки не мав успіху. Принаймні – серед регіональних партій, що підтримують нинішню коаліцію.

Галісійський націоналістичний блок BNG вже відповів, що за жодних обставин не підтримає вотум недовіри, поданий опозицією, а каталонська Junts закликає Фейхоо зустрітися з лідером сепаратистів Карлесом Пучдемоном, який переховується у Бельгії. Цю пропозицію в Народній партії відкинули.

А інша каталонська партія ERC взагалі заявила, що їм "мало є про що говорити" з Народною партією.

Втім, це не означає, що дострокові вибори неможливі. Це питання наразі залежить від підтримки уряду Санчеса коаліційним партнером соціалістів – ультралівою партією Sumar.

По рейтингах Sumar також можуть вдарити нинішні скандали, тож там налаштовані досить критично щодо чинного уряду.

"Ми вимагаємо нової ери у відносинах між PSOE та Sumar. Єдиний вихід – це повний розворот на 180 градусів із соціальної точки зору", – заявила віцепрем’єрка та лідерка цієї партії Йоланда Діас.

Крім того, тиск на Санчеса з вимогою дострокових виборів посилюється і всередині його рідної Соціалістичної партії. Однопартійці прем'єра побоюються, що сукупність скандалів "поховають" рейтинги партії.

А в такій ситуації дострокові вибори вже виглядають меншим злом.

Правий розворот?

Більшість опитувань показують, що Народна партія (PP) випереджає Соціалістичну робітничу партію Санчеса з явним відривом – як і на виборах 2023 року.

За даними опитування POLITICO, PP набирає 34%, а соціалісти – 27%.

Проте у разі проведення дострокових виборів соціалістам вже не вдасться повторити свій коаліційний успіх 2023 року – заручившись підтримкою не лише ультралівих, а й регіональних партій.

Від нинішніх скандалів найбільше виграла ультраправа партія Vox. Ця політсила довгий час будувала свої політичну кампанію на необхідності радикальних змін в елітах, оскільки стара система прогнила через корупцію.

"Я останні сім років засуджував цю банду злочинців", – заявив лідер Vox Сантьяго Абаскаль у відеозверненні.

Нинішні скандали лише підтверджують правоту цих тез, і рейтинг Vox з минулої осені стабільно зростає в іспанських опитуваннях – з 11% до 15%.

А це своєю чергою означає, що єдиним можливим форматом для майбутньої коаліції стає альянс Народної партії та Vox (або уряд меншості, сформований "народниками", який будуть підтримувати ультраправі). Лише такий альянс здатний забезпечити стабільну парламентську більшість.

Тож у разі дострокових виборів зміна влади в Іспанії є майже гарантованою.

Однак далеко не факт, що така зміна піде на користь Україні.

Нинішній уряд послідовно підтримує нашу державу як у військовому, так і в гуманітарному плані. Однак подальша підтримка України у разі потенційної зміни влади в Іспанії не буде гарантована. Насамперед – через позицію Vox.

На початку повномасштабного вторгнення РФ ультраправі демонстрували рішучу проукраїнську позицію, оголосивши про підтримку "всіх заходів" для захисту України, включаючи поставки озброєння.

Проте вже у 2024 році їхня позиція почала змінюватися. Зокрема, Абаскаль розкритикував виділення Іспанією 1 мільярда євро, "яких в іспанців немає", на допомогу Україні.

Втім, ймовірність радикального розвороту зовнішнього курсу Іспанії також є невисокою. Все-таки навіть у разі формування правої коаліції ключові посади в уряді мають отримати члени Народної партії, яка стабільно демонструє проукраїнську позицію.

Авторка: Ірина Кутєлєва,

журналістка "Європейської правди"