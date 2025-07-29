Генпрокурора Испании будут судить по обвинению в нарушении тайны следствия

Верховный суд Испании во вторник открыл путь для суда над генеральным прокурором Альваро Гарсией Ортисом, которому инкриминируют утечку информации о расследовании против оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ортис предстанет перед судом по обвинению в нарушении судебной тайны из-за утечки материалов дела об Альберто Гонсалесе Амадоре – партнере главы ячейки консервативной Народной партии Испании в Мадридском регионе Исабель Диас Аюсо.

Гонсалес находится под следствием по подозрению в налоговом мошенничестве на фоне роста доходов его медицинской компании с началом пандемии COVID-19.

В прошлом году испанские СМИ опубликовали проект соглашения между прокуратурой и адвокатом Гонсалеса Амадора, которое предусматривало признание вины в обмен на избежание судебного разбирательства и тюремного заключения.

После этого Народная партия обвинила соратников премьер-министра Испании Педро Санчеса в организации утечки информации о соглашении с целью навредить Диасу Аюсо.

Верховный суд Испании в связи с этим начал расследование против генерального прокурора Ортиса в октябре 2024 года и во вторник окончательно отклонил его ходатайство о закрытии дела.

Суд решил, что разглашение информации о деле Гонсалеса Амадора, "которая содержала конфиденциальную информацию и не должна была быть опубликована, было скоординированным и лично инициированным" Ортисом.

Это дело может стать очередным ударом по левому правительству Педро Санчеса, соратники которого в последние месяцы оказались в центре коррупционных скандалов.

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