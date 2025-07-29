Глава МЗС Франції зрадів заяві Британії про визнання Палестини

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро схвально відреагував на заяву уряду Великої Британії щодо наміру визнати Палестинську державу.

Про це очільник французького МЗС написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер раніше пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Коментуючи це, Барро зазначив, що це рішення допоможе покласти край "нескінченному циклу насильства" і знову відкрити "перспективу миру" на Близькому Сході.

"Справедлива і світла ідея не може бути спростована нічим і ніким", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.