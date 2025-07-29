Глава МИД Франции обрадовался заявлению Британии о признании Палестины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро одобрительно отреагировал на заявление правительства Великобритании о намерении признать Палестинское государство.

Об этом глава французского МИД написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Британский премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Комментируя это, Барро отметил, что это решение поможет положить конец "бесконечному циклу насилия" и вновь открыть "перспективу мира" на Ближнем Востоке.

"Справедливая и светлая идея не может быть опровергнута ничем и никем", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.