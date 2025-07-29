Аварія вертольота Бундесверу: загинули щонайменше двоє людей

Двох людей, які перебували на борту вертольота Бундесверу, що упав у річку у вівторок поблизу міста Грімма у Саксонії, знайшли мертвими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який прибув на місце аварії у вівторок увечері, заявив про загибель двох людей. Ще одна людина, яка була на борту вертольота, все ще вважається зниклою безвісти.

Пісторіус висловив співчуття родичам загиблих та пообіцяв з'ясувати обставини аварії.

Нагадаємо, раніше у вівторок стало відомо про аварію вертольота, який упав у річку неподалік Грімми у Саксонії.

Вертоліт належить німецьким Збройним силам та використовувався для навчального польоту.

Нагадаємо, 6 липня у Балтійське море впав вертоліт – при цьому він не затонув, а людям, що перебували на борту, вдалось врятуватися.

А 5 липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.