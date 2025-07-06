В Балтійське море впав вертоліт: люди врятувались на його корпусі
У неділю, 6 липня, у Балтійське море впав вертоліт – при цьому він не затонув, а людям, що перебували на борту, вдалось врятуватися.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує ЕRR.
Вертоліт, зареєстрований в Естонії, впав між островами Вілсанди і Сааремаа.
За попередніми даними, які поширив Департамент поліції та прикордонної охорони, літальний апарат втратив висоту, потрапивши в хмари. Потім він торкнувся води і здійснив аварійну посадку.
Вертоліт перевернувся, але не потонув, залишившись на плаву завдяки автоматичним плавникам.
На борту перебували семеро людей – п'ятеро дорослих і двоє неповнолітніх. Всі вони самостійно вибралися з кабіни і чекали на прибуття допомоги, залишаючись на корпусі вертольота.
Морські рятувальники, які прибули на місце події за 20 хвилин, доставили постраждалих в порт Вікаті. Попередній огляд показав, що ніхто з них не потребував медичної допомоги.
За даними поліції, вертоліт прямував з Вілсанді до Таллінна. Що саме сталося в повітрі, ще належить з'ясувати.
Департамент поліції та прикордонної охорони координував рятувальні роботи, які завершилися успішно.
Нагадаємо, у суботу, 5 липня, в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.
Також 5 липня майже двадцять людей постраждали внаслідок займання літака, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми, що на іспанській Майорці.