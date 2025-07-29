На сході Німеччини вертоліт Бундесверу впав у річку

Вертоліт впав у річку неподалік від міста Грімма, що у східнонімецькій федеральній землі Саксонії.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє n-tv з посиланням на дані поліції.

За даними авіадиспетчерської служби, вертоліт зник з радарів між 10:00 і 10:30.

Близько 11:30 за місцевим часом човнярі повідомили поліції, що вони виявили у воді уламки вертольота.

dpa

Інформація про можливих загиблих або постраждалих поки що відсутня. На місці події працюють рятувальники.

Як зазначено, вертоліт належить німецьким Збройним силам (Бундесверу).

За словами представника пожежної служби, на місці події стався витік великої кількості гасу, уламки машини знаходяться в центрі річки і до них важко дістатися.

На місці працюють близько 50 рятувальників, які спочатку повинні зібрати гас, а потім приступити до рятувальних робіт. ЗМІ повідомляють, що на місці також працюють військові.

Мер Грімми Тіно Кіссіг допомагає трактором розрівняти місцевість, щоб до місця події могли під'їхати рятувальні машини.

Нагадаємо, 6 липня у Балтійське море впав вертоліт – при цьому він не затонув, а людям, що перебували на борту, вдалось врятуватися.

А 5 липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.