Авария вертолета Бундесвера: погибли по меньшей мере два человека

Два человека, находившиеся на борту вертолета Бундесвера, который упал в реку во вторник возле города Гримма в Саксонии, найдены мертвыми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который прибыл на место аварии во вторник вечером, заявил о гибели двух человек. Еще один человек, который был на борту вертолета, все еще считается пропавшим без вести.

Писториус выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал выяснить обстоятельства аварии.

Напомним, ранее во вторник стало известно об аварии вертолета, который упал в реку недалеко от Гримми в Саксонии.

Вертолет принадлежит немецким Вооруженным силам и использовался для учебного полета.

Напомним, 6 июля в Балтийское море упал вертолет – при этом он не затонул, а людям, находившимся на борту, удалось спастись.

А 5 июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.