CBS: США переглядають поставки зброї не лише Україні

Призупинення постачання деяких видів озброєння Україні пов’язане зі ширшим аудитом, який зачепив і поставки іншим державам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS News з посиланням на представника Білого дому.

Представник Білого дому заявив у середу, що призупинення постачання деякого озброєння Україні є частиною ширшого перегляду, який Пентагон проводить щодо поставок до всіх країн, що отримують зброю від США.

Міністр оборони Піт Гегсет розпочав цей перегляд кілька тижнів тому за вказівкою президента Дональда Трампа.

Представник Білого дому заявив, що перегляд було розпочато, щоб переконатися, що Пентагон за попередньої адміністрації "надавав пріоритет потребам Америки".

Хоча до ЗМІ просочилася інформація про призупинення поставок до України, представник Білого дому заявив, що деякі інші країни також були "перекласифіковані", тобто їм було знижено пріоритетність у отриманні зброї та боєприпасів від США.

Представник Білого дому не назвав ці країни і не повідомив, як довго може тривати призупинення поставок деяких видів зброї до України.

Видання Politico повідомило, що рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.

Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.

Раніше у Пентагоні поскаржилися, що адміністрація президента Джо Байдена надіслала Україні забагато зброї.