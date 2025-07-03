CBS: США пересматривают поставки оружия не только Украине

Приостановление поставок некоторых видов вооружения Украине связано с более широким аудитом, который затронул и поставки другим государствам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома.

Представитель Белого дома заявил в среду, что приостановление поставок некоторого вооружения Украине является частью более широкого пересмотра, который Пентагон проводит по поставкам во все страны, получающие оружие от США.

Министр обороны Пит Хегсет начал этот пересмотр несколько недель назад по указанию президента Дональда Трампа.

Представитель Белого дома заявил, что пересмотр был начат, чтобы убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации "отдавал приоритет потребностям Америки".

Хотя в СМИ просочилась информация о приостановлении поставок в Украину, представитель Белого дома заявил, что некоторые другие страны также были "переклассифицированы", то есть им была снижена приоритетность в получении оружия и боеприпасов от США.

Представитель Белого дома не назвал эти страны и не сообщил, как долго может продолжаться приостановление поставок некоторых видов оружия в Украину.

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо осведомлен о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

По данным WSJ, решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторую военную помощь в Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Ранее в Пентагоне пожаловались, что администрация президента Джо Байдена отправила Украине много оружия.