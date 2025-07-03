У Пентагоні поскаржились, що Байден надіслав Україні забагато зброї
Коментуючи зупинку деяких видів боєприпасів Україні, у Пентагоні заявили, що адміністрація Байдена впродовж чотирьох років бездумно роздавала зброю.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу в середу, його цитує АР.
Речник відмовився детально розповісти, поставку якого саме озброєння Україні було призупинено, але зазначив, що пауза для оцінки стану запасів США є необхідною.
"Я вважаю, що протягом чотирьох років правління адміністрації Байдена ми роздавали зброю та боєприпаси, не замислюючись над тим, скільки їх у нас є", – сказав Парнелл.
"І я думаю, що цей президент (Дональд Трамп. – Ред.) був обраний за те, що поставив інтереси країни і захист батьківщини на перше місце", – додав він.
За даними агентства AP, пауза стосується ракет Patriot, високоточних ракет GMLRS, ракет Hellfire та снарядів для гаубиць.
Один з посадовців повідомив, що серед інших видів озброєння, яке було притримано, є ракети середньої дальності AIM-7 Sparrow з радіолокаційним наведенням "повітря-повітря", а також ракети Stinger меншої дальності та гранатомети AT-4.
Видання Politico повідомило, що рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.
Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.
Тим часом у Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні.