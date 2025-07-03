Грузія спробувала виправдатись за заступника глави МЗС, який висловив солідарність з Іраном

Міністерство закордонних справ Грузії спробувало виправдатись за дії заступника глави відомства Александра Хвтісіашвілі, який відвідав захід у посольстві Ірану, присвячений "пам'яті мучеників, які загинули під час нападу ізраїльського режиму", і висловив солідарність з ісламською країною.

Про це повідомляє "Грузия Online", інформує "Європейська правда".

Як зазначено, захід в посольстві Ірану відбувався 30 червня і 1 липня.

В іранському посольстві в Грузії заявили, що, зокрема, Хвтісіашвілі зробив запис "у відкритій в посольстві книзі співчуттів, висловивши свої співчуття та солідарність з Іраном".

Посольство Ізраїлю висловило занепокоєння з цього приводу.

"У той час, коли Захід засуджує атаки Ірану на цивільне населення Ізраїлю і підтримує зусилля щодо припинення його ядерних і геноцидних амбіцій, вкрай розчаровує той факт, що заступник міністра закордонних справ бере участь у такому заході. Це морально неправильно", – йдеться у листі ізраїльського посольства.

Після цього МЗС Грузії поширило заяву, у якій зазначило, що у Тбілісі "глибоко стурбовані" напруженістю на Близькому Сході, й наголосили "на важливості дипломатичних зусиль для забезпечення деескалації та стабільності".

"26 червня 2025 року посольство Ірану направило офіційну ноту до Міністерства закордонних справ у зв'язку з відкриттям книги співчуття в посольстві Ісламської Республіки Іран, а також відповідний запис було зроблено в книзі співчуття, відкритій у Тбілісі у зв'язку із загибеллю громадян Ірану", – йдеться в заяві.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що розглядав можливість пом'якшення санкцій проти Ірану після припинення вогню між ним та Ізраїлем, але припинив цю роботу після заяв іранського верховного лідера Алі Хаменеї.

У відповідь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом відмовитися "від неповажного і неприйнятного тону", якщо той хоче досягти угоди.