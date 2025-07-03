Грузия попыталась оправдаться за заместителя главы МИД, который выразил солидарность с Ираном

Министерство иностранных дел Грузии попыталось оправдаться за действия заместителя главы ведомства Александра Хвтисиашвили, который посетил мероприятие в посольстве Ирана, посвященное "памяти мучеников, погибших во время нападения израильского режима", и выразил солидарность с исламской страной.

Об этом сообщает "Грузия Online", информирует "Европейская правда".

Как указано, мероприятие в посольстве Ирана проходило 30 июня и 1 июля.

В иранском посольстве в Грузии заявили, что, в частности, Хвтисиашвили сделал запись "в открытой в посольстве книге соболезнований, выразив свои соболезнования и солидарность с Ираном".

Посольство Израиля выразило беспокойство по этому поводу.

"В то время, когда Запад осуждает атаки Ирана на гражданское население Израиля и поддерживает усилия по прекращению его ядерных и геноцидных амбиций, крайне разочаровывает тот факт, что заместитель министра иностранных дел участвует в таком мероприятии. Это морально неправильно", – говорится в письме израильского посольства.

После этого МИД Грузии распространил заявление, в котором отметил, что в Тбилиси "глубоко обеспокоены" напряженностью на Ближнем Востоке, и подчеркнули "важность дипломатических усилий для обеспечения деэскалации и стабильности".

"26 июня 2025 года посольство Ирана направило официальную ноту в Министерство иностранных дел в связи с открытием книги соболезнований в посольстве Исламской Республики Иран, а также соответствующая запись была сделана в книге соболезнований, открытой в Тбилиси в связи с гибелью граждан Ирана", – говорится в заявлении.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал возможность смягчения санкций против Ирана после прекращения огня между ним и Израилем, но прекратил эту работу после заявлений иранского верховного лидера Али Хаменеи.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться "от неуважительного и неприемлемого тона", если тот хочет достичь соглашения.