В Ірані порадили Трампу змінити тон, якщо той хоче досягти угоди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом відмовитися "від неповажного і неприйнятного тону", якщо той хоче досягти угоди.

Про це іранський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Аракчі зазначив, що іранський народ "не сприймає погроз і образ".

"Якщо президент Трамп дійсно хоче досягти угоди, він повинен відмовитися від неповажного і неприйнятного тону щодо верховного лідера Ірану, великого аятолли Хаменеї, і перестати завдавати болю мільйонам його щирих послідовників", – підкреслив він.

Аракчі також пригрозив розкриттям "реальних можливостей" Ірану, що "покладе край будь-яким ілюзіям" щодо його "сили".

"Доброта породжує доброту, а повага породжує повагу", – резюмував іранський міністр.

Напередодні Трамп заявив, що "без сумніву" віддасть наказ про ще одне бомбардування ядерних обʼєктів Ірану, якщо вважатиме це необхідним.

Ще раніше Трамп анонсував зустріч представників США та Ірану "наступного тижня", підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.

Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів.

Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.