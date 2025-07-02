МЗС викликало представника США на розмову щодо військової допомоги

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає "Європейська правда".

У середу, 2 липня, на доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до МЗС був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.

Як зазначається, ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України.

Дипломата прийняла заступниця Сибіги – Мар’яна Беца, яка "висловила вдячність США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України".

Під час зустрічі Україна наголосила, що "будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру".

Беца нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, а також атаки на полі бою.

У підсумку сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", – підсумували у заяві.

Зазначимо, цей візит відбувається на тлі інформації у ЗМІ щодо того, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Зазначимо, у червні українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

А 25 червня на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Трамп заявив, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.