СМИ: Зеленский и Трамп могут провести разговор на фоне приостановки поставок оружия

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским.

Об этом изданию Politico сообщили два человека, знакомые с планами, пишет "Европейская правда".

Идея о телефонном разговоре была выдвинута во вторник, когда начали появляться сообщения о том, что США приостановили поставки некоторого оружия в Украину.

"Сегодня США информируют Украину (о решении) в Киеве, а также в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", – сообщил европейский дипломат, знакомый с планами.

"США заявляют, что это не пауза и не приостановление. США все еще активно работают над определением наилучшего способа поддержки обороны Украины. Это остается приоритетом", – добавил собеседник.

Напомним, накануне в МИД Украины на разговор о военной помощи был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.