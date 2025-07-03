Зеленський обговорить з головуючою в ЄС Данією, як долати вето Орбана на переговори про вступ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії планує обговорити, серед іншого, ситуацію із заблокованими переговорами про вступ України до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у поширеному пресслужбою коментарі для ЗМІ під час візиту.

Зеленський зазначив, що на зустрічах у Данії обговорюватиме посилення обороноздатності України та євроінтеграційні питання.

"Ми будемо говорити щодо кластерів, коли ми можемо їх відкрити. Технічно ми готові до відкриття трьох кластерів. Ми хочемо відкрити зараз один кластер, найближчим часом. Але ви знаєте, що є політичні – виключно політичні – блокування. Ми будемо сьогодні проговорювати це з партнерами", – сказав президент.

Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах.

Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти.

Із завершенням інформаційної кампанії довкола цього референдуму у Орбана запустили нову рекламу з відсилкою до України – у ній його основного суперника Петера Мадяра намагаються зобразити як "угорського Зеленського" та підкреслюють, що Мадяр підтримав би вступ України до ЄС, від якого Орбан "захищає" Угорщину.

Вето Угорщини підняло питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Данія на початку головування пообіцяла максимальний тиск на Угорщину, яка блокує вступ України в ЄС.