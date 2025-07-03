Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию планирует обсудить, среди прочего, ситуацию с заблокированными переговорами о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в распространенном пресс-службой комментарии для СМИ во время визита.

Зеленский отметил, что на встречах в Дании будет обсуждать усиление обороноспособности Украины и евроинтеграционные вопросы.

"Мы будем говорить о кластерах, когда мы можем их открыть. Технически мы готовы к открытию трех кластеров. Мы хотим открыть сейчас один кластер, в ближайшее время. Но вы знаете, что есть политические – исключительно политические – блокировки. Мы будем сегодня проговаривать это с партнерами", – сказал президент.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

В частности, венгерская власть устроила манипулятивный опрос граждан о том, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждает, что 95% проголосовали против.

С завершением информационной кампании вокруг этого референдума у Орбана запустили новую рекламу с отсылкой к Украине – в ней его основного соперника Петера Мадяра пытаются изобразить как "венгерского Зеленского" и подчеркивают, что Мадяр поддержал бы вступление Украины в ЕС, от которого Орбан "защищает" Венгрию.

Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, так что этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства пообещала максимально давить на Венгрию, которая блокирует вступление Украины в ЕС.