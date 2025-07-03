Дания призывает ЕС финансировать ОПК в Украине, чтобы компенсировать поставки оружия из США

Государства Европейского Союза должны оказывать финансовую поддержку оборонно-промышленному комплексу (ОПК) Украины, чтобы увеличить производство оружия и боеприпасов и таким образом компенсировать прекращение поставок оружия из США.

К этому призвала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в Орхусе, Дания, где 3 июля проходит торжественное открытие датского председательства в Евросоюзе, передает корреспондент "Европейской правды".

"Если возникнут какие-либо пробелы (с поставками оружия. – Ред.), я считаю, мы должны их заполнить... Мы еще более года назад создали модель поддержки производства непосредственно внутри Украины. Она работает очень хорошо", – заявила Фредериксен.

Она рассказала, что Украина "производит быстрее, лучше и дешевле, чем все остальные", а также все еще имеет резервы производственных мощностей в оборонной промышленности.

"Поэтому нам нужна дополнительная финансовая поддержка со стороны других европейских стран для наращивания производства в Украине", – подчеркнула премьер-министр Дании.

"В то же время мы также рассматриваем возможность переноса части производства из Украины, чтобы поддержать украинское производство в других европейских странах, в частности здесь, в Дании", – сообщила Фредериксен.

Как сообщала "ЕвроПравда", премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остановка военной помощи США Украине будет "серьезным шагом назад" даже для НАТО.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила, что в ответ на приостановление помощи Украине от США, ЕС усилит поддержку Украины.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский планирует говорить с европейскими партнерами о расширении так называемой "датской модели" – финансирование ими контрактов на производство оружия в Украине, и в целом производства оружия для Украины.