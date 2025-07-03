Хорватія закликала громадян не їхати до Сербії, де спалахнули протести

Влада Хорватії закликала співгромадян по можливості не подорожувати до Сербії, де в останні дні загострилось протистояння між поліцією та антиурядовими протестувальниками.

Про це в четвер повідомило хорватське Міністерство закордонних та європейських справ, пише "Європейська правда".

У повідомленні МЗС Хорватії рекомендувало громадянам "проявляти підвищену обережність, стежити за поточною ситуацією та отримувати більш детальну інформацію перед поїздкою" до. Сербії.

Там також згадали про нинішні антиурядові протести в Сербії, які призводять до блокування доріг, через що "неможливо заздалегідь оцінити ситуацію на дорогах".

"Ми особливо радимо громадянам Хорватії уникати місць, де збирається велика кількість людей", – оголосило Міністерство.

У Сербії в останні дні були організовані блокади доріг у відповідь на заклик до "громадянської непокори" студентів, які взяли участь у блокаді після великої акції протесту 28 червня, під час якої вони вимагали проведення виборів.

Поліція втрутилася, знявши блокади та заарештувавши учасників, після чого опозиційні партії та студенти звинуватили владу в жорстокому застосуванні сили.

Зазначимо, що й раніше Хорватія заявляла про необґрунтоване вислання із Сербії своїх громадян.