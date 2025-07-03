У Сербії поліція жорстоко розганяла протестувальників проти влади Вучича: є затримані

Сербська поліція заявила, що затримала 79 студентів університетів та інших протестувальників під час розгону вуличних блокад у кількох містах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Студенти та інші жителі Сербії блокували дороги, висловлюючи свій протест проти популістського уряду президента Александара Вучича.

Офіцери поліції пізно ввечері в середу та рано-вранці у четвер здійснили операції з розгону у столиці Белграді, північному місті Новий Сад та південних містах Ніш і Новий Пазар.

Protesters hurl bins, chairs at riot police as clashes erupt in Belgrade.



Protests in Serbia erupted on July 2 amid ongoing public outrage over the deadly collapse of a canopy at Novi Sad’s main train station in November 2023, which killed 16 people.



Tensions escalated this… pic.twitter.com/mhMxD062Ci – Viory Video (@vioryvideo) July 3, 2025

Влада заперечила повідомлення про жорстокість поліції та надмірне застосування сили проти демонстрантів.

Студенти, які стоять за протестами, заявили, що поліція напала на багатьох мирних демонстрантів і поранила їх.

Свідки розповіли місцевим ЗМІ, що поліція в захисному екіпіруванні і з кийками побила протестувальників, а четверо студентів, у тому числі один із зламаною ключицею, були госпіталізовані.

Четверо поліцейських отримали поранення, а один поліцейський автомобіль було пошкоджено, заявило Міністерство внутрішніх справ, яке зазначило, що поліцейські "діяли відповідно до закону", реагуючи на заворушення в середу та вранці в четвер.

Напруженість у цій балканській країні різко зросла після суботньої акції, учасники якої вимагали дострокових парламентських виборів.

Зібрання десятків тисяч людей у Белграді закінчилося зіткненнями між поліцією та групами протестувальників.

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