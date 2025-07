У Сербії поліція жорстоко розганяла протестувальників проти влади Вучича: є затримані

Сербська поліція заявила, що затримала 79 студентів університетів та інших протестувальників під час розгону вуличних блокад у кількох містах.

Студенти та інші жителі Сербії блокували дороги, висловлюючи свій протест проти популістського уряду президента Александара Вучича.

Офіцери поліції пізно ввечері в середу та рано-вранці у четвер здійснили операції з розгону у столиці Белграді, північному місті Новий Сад та південних містах Ніш і Новий Пазар.

