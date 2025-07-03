Хорватия призвала граждан не ехать в Сербию, где вспыхнули протесты

Власти Хорватии призвали сограждан по возможности не путешествовать в Сербию, где в последние дни обострилось противостояние между полицией и антиправительственными протестующими.

Об этом в четверг сообщило хорватское Министерство иностранных и европейских дел, пишет "Европейская правда".

В сообщении МИД Хорватии рекомендовано гражданам "проявлять повышенную осторожность, следить за текущей ситуацией и получать более подробную информацию перед поездкой" в Сербию.

Там также напомнили о нынешних антиправительственных протестах в Сербии, которые приводят к блокированию дорог, из-за чего "невозможно заранее оценить ситуацию на дорогах".

"Мы особенно советуем гражданам Хорватии избегать мест, где собирается большое количество людей", – объявило министерство.

В Сербии в последние дни были организованы блокады дорог в ответ на призыв к "гражданскому неповиновению" студентов, которые приняли участие в блокаде после крупной акции протеста 28 июня, во время которой они требовали проведения выборов.

Полиция вмешалась, сняв блокады и арестовав участников, после чего оппозиционные партии и студенты обвинили власти в жестоком применении силы.

Отметим, что и ранее Хорватия заявляла о необоснованной высылке из Сербии своих граждан.