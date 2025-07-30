У Сенаті США закликають голосувати за санкції: "Путін не заслуговує на додатковий час"

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про нові санкції проти Росії, вважає, що очільник Кремля Владімір Путін "не заслуговує на додатковий час", а тому, на його думку, треба прискоритися із голосуванням щодо законопроєкту.

Про це він сказав у коментарі Суспільному, пише "Європейська правда".

Блументаль заявив, що Путін не заслуговує на додатковий час, а відтак США "треба прискоритися із голосуванням щодо законопроєкту про санкції".

"Все що робить президент (Дональд Трамп, – Ред.) – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", – акцентував сенатор.

Блументаль пропонує "скористалися моментом", щоб проголосувати за законопроєкт. За його словами, у Сенаті налічується 85 прихильників, і за потреби можливо набрати 90 голосів.

"Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом. Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати Україні, що ми виконуємо наші зобов'язання ", – зауважив сенатор США.

Блументаль підкреслив, що законопроєкт про санкції проти Росії допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".

А сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором документа, заявив, що якщо "Путін не сяде за стіл переговорів", Трамп накладе тарифи на Китай та Індію, які "купують російську нафту та не допомагають Україні".

"Він може зробити це через виконавчий наказ або ж через законодавчу ініціативу у Конгресі. Хороші новини від мене для України: президент посилить тиск на клієнтів Росії аби посадити Путіна за стіл переговорів", – додав Грем.

Нагадаємо, раніше цього місяця Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

А 28 липня американський президент висловив своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".