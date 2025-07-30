В Сенате США призывают голосовать за санкции: "Путин не заслуживает дополнительного времени"

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о новых санкциях против России, считает, что глава Кремля Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени", а потому, по его мнению, нужно ускорить голосование по законопроекту.

Об этом он сказал в комментарии Суспільному, пишет "Европейская правда".

Блументаль заявил, что Путин не заслуживает дополнительного времени, а потому США "нужно ускорить голосование по законопроекту о санкциях".

"Все, что делает президент (Дональд Трамп, – Ред.) – в правильном направлении, но я сильно выступаю за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", – акцентировал сенатор.

Блументаль предлагает "воспользоваться моментом", чтобы проголосовать за законопроект. По его словам, в Сенате насчитывается 85 сторонников, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

"Я думаю, что голосование вполне достижимая и необходимая цель. Сейчас самое время для действий, не только из-за исполнительного указа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом. Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украиной", – отметил сенатор США.

Блументаль подчеркнул, что законопроект о санкциях против России поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".

А сенатор Линдси Грэм, который является соавтором документа, заявил, что если "Путин не сядет за стол переговоров", Трамп наложит тарифы на Китай и Индию, которые "покупают российскую нефть и не помогают Украине".

"Он может сделать это через исполнительный указ или через законодательную инициативу в Конгрессе. Хорошие новости от меня для Украины: президент усилит давление на клиентов России, чтобы посадить Путина за стол переговоров", – добавил Грем.

Напомним, ранее в этом месяце Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

А 28 июля американский президент выразил свое разочарование Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По словам президента США, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней со сегодняшнего дня".