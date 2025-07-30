Британія не погоджується, що визнання Палестини стане винагородою для ХАМАС

У Великій Британії відкидають критичні заяви з боку Ізраїлю у відповідь на свої наміри визнати Палестинську державу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер, призначена урядом для відповідей на запитання ЗМІ, її цитує Reuters.

У відповідь на наміри Британії визнати Палестину ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу заявив, що це стане винагородою для терористичного угруповання ХАМАС і покарання для жертв нападу бойовиків 2023 року, що спричинив війну.

Коментуючи слова Нетаньягу, британська міністерка зазначила: "Це не винагорода для ХАМАС".

"ХАМАС – це підла терористична організація, яка вчинила жахливі злочини. Мова йде про палестинський народ. Мова йде про тих дітей, яких ми бачимо в Газі, які помирають від голоду", – підкреслила Александер.

За її словами, необхідно "посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб він зняв обмеження і дозволив доставку гуманітарної допомоги в Газу".

Нагадаємо, премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо Ізраїль не намагатиметься виправити гуманітарну ситуацію у секторі Гази і не погодиться на припинення бойових дій.

Очільник МЗС Британії висловив сподівання, що ця заява Лондона дозволить вплинути на становище цивільного населення та прискорить домовленість про перемир’я і звільнення заручників.

Минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Сполучені Штати розкритикували ці плани Парижа і Лондона.