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Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Лондона визнати Палестину як державу

Новини — Середа, 30 липня 2025, 13:47 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення готовністю Британії визнати Палестину як державу у вересні, залежно від розвитку ситуації у секторі Гази. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Нетаньягу у відповідь на оголошення Лондона опублікували в офіційному X прем’єра. 

Ізраїльський прем’єр назвав готовність Лондона визнати Палестину як державу "винагородженням тероризму" та заявив, що так Британія створює загрозу для самої себе. 

"Стармер винагороджує звірячий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордонах Ізраїлю сьогодні – це загроза для Британії завтра. Замирення терористів-джихадистів завжди закінчується провалом. Це скінчиться провалом і для вас", – заявив Нетаньягу. 

Нагадаємо, премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо Ізраїль не намагатиметься виправити гуманітарну ситуацію у секторі Гази і не погодиться на припинення бойових дій. 

Очільник МЗС Британії висловив сподівання, що ця заява Лондона дозволить вплинути на становище цивільного населення та прискорить домовленість про перемир’я і звільнення заручників.  

Минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Сполучені Штати розкритикували ці плани Парижа і Лондона. 

Цього тижня низка країн Європи, Канада, Австралія і Нова Зеландія виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.

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