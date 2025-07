Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Лондона визнати Палестину як державу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення готовністю Британії визнати Палестину як державу у вересні, залежно від розвитку ситуації у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Нетаньягу у відповідь на оголошення Лондона опублікували в офіційному X прем’єра.

Ізраїльський прем’єр назвав готовність Лондона визнати Палестину як державу "винагородженням тероризму" та заявив, що так Британія створює загрозу для самої себе.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen."