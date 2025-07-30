Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Лондона визнати Палестину як державу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення готовністю Британії визнати Палестину як державу у вересні, залежно від розвитку ситуації у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Нетаньягу у відповідь на оголошення Лондона опублікували в офіційному X прем’єра.

Ізраїльський прем’єр назвав готовність Лондона визнати Палестину як державу "винагородженням тероризму" та заявив, що так Британія створює загрозу для самої себе.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen." – Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 29, 2025

"Стармер винагороджує звірячий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордонах Ізраїлю сьогодні – це загроза для Британії завтра. Замирення терористів-джихадистів завжди закінчується провалом. Це скінчиться провалом і для вас", – заявив Нетаньягу.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо Ізраїль не намагатиметься виправити гуманітарну ситуацію у секторі Гази і не погодиться на припинення бойових дій.

Очільник МЗС Британії висловив сподівання, що ця заява Лондона дозволить вплинути на становище цивільного населення та прискорить домовленість про перемир’я і звільнення заручників.

Минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Сполучені Штати розкритикували ці плани Парижа і Лондона.

Цього тижня низка країн Європи, Канада, Австралія і Нова Зеландія виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.