Прем’єр Ізраїлю обурився готовністю Лондона визнати Палестину як державу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив обурення готовністю Британії визнати Палестину як державу у вересні, залежно від розвитку ситуації у секторі Гази.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Нетаньягу у відповідь на оголошення Лондона опублікували в офіційному X прем’єра.
Ізраїльський прем’єр назвав готовність Лондона визнати Палестину як державу "винагородженням тероризму" та заявив, що так Британія створює загрозу для самої себе.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.
A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.
Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen."– Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 29, 2025
"Стармер винагороджує звірячий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордонах Ізраїлю сьогодні – це загроза для Британії завтра. Замирення терористів-джихадистів завжди закінчується провалом. Це скінчиться провалом і для вас", – заявив Нетаньягу.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо Ізраїль не намагатиметься виправити гуманітарну ситуацію у секторі Гази і не погодиться на припинення бойових дій.
Очільник МЗС Британії висловив сподівання, що ця заява Лондона дозволить вплинути на становище цивільного населення та прискорить домовленість про перемир’я і звільнення заручників.
Минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.
Сполучені Штати розкритикували ці плани Парижа і Лондона.
Цього тижня низка країн Європи, Канада, Австралія і Нова Зеландія виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.