Британия не согласна, что признание Палестины станет наградой для ХАМАС

В Великобритании отвергают критические заявления со стороны Израиля в ответ на свои намерения признать Палестинское государство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр транспорта Великобритании Хайди Александер, назначенная правительством для ответов на вопросы СМИ, ее цитирует Reuters.

В ответ на намерения Великобритании признать Палестину израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что это станет наградой для террористической группировки ХАМАС и наказанием для жертв нападения боевиков 2023 года, которое привело к войне.

Комментируя слова Нетаньяху, британская министр отметила: "Это не награда для ХАМАС".

"ХАМАС – это подлая террористическая организация, которая совершила ужасные преступления. Речь идет о палестинском народе. Речь идет о тех детях, которых мы видим в Газе, которые умирают от голода", – подчеркнула Александер.

По ее словам, необходимо "усилить давление на правительство Израиля, чтобы оно сняло ограничения и разрешило доставку гуманитарной помощи в Газу".

Напомним, премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если Израиль не попытается исправить гуманитарную ситуацию в секторе Газа и не согласится на прекращение боевых действий.

Глава МИД Великобритании выразил надежду, что это заявление Лондона позволит повлиять на положение гражданского населения и ускорит договоренность о перемирии и освобождении заложников.

На прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Соединенные Штаты раскритиковали эти планы Парижа и Лондона.