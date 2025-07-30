Глава МЗС Чехії відреагував на включення у список "русофобів"

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський після появи у скомпільованому російським МЗС переліку "русофобів" заявив, що виступає проти імперської політики РФ, а не самої Росії.

Про це він сказав у коментарі ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавського внесли до списку "русофобів" за заяви про те, що Владімір Путін є диктатором та не визнає українців як народ, а також за заклик визнати Росію найсерйознішою прямою загрозою для євроатлантичного регіону.

Глава чеського МЗС на це відповів, що не використовує мову ненависті щодо Росії чи росіян.

"Мені не подобається Путін, його путінізм, його імперська політика, яка виявляється у завойовницькій війні проти України, цілій низці саботажів, зокрема в Чехії, та інформаційній війні. Або, наприклад, кібернетичних атаках проти нас і наших найближчих союзників", – сказав він.

Ліпавський запевнив, що внесення у список "русофобів" "не змінить моїх планів щодо відпустки у Криму, бо Крим – це Україна", маючи на увазі свою заяву під час "бунту Пригожина" у 2023 році.

Нагадаємо, на тлі публікації списку "русофобів" до МЗС Італії викликали посла Росії, щоб офіційно висловити протест через внесення туди президента Серджо Маттарелли та інших італійських високопосадовців.

На це відреагувала і премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.