Глава МИД Чехии отреагировал на включение в список "русофобов"

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский после появления в составленном российским МИД списке "русофобов" заявил, что выступает против имперской политики РФ, а не самой России.

Об этом он сказал в комментарии ČTK, сообщает "Европейская правда".

Липавского внесли в список "русофобов" за заявления о том, что Владимир Путин является диктатором и не признает украинцев как народ, а также за призыв признать Россию самой серьезной прямой угрозой для евроатлантического региона.

Глава чешского МИД на это ответил, что не использует язык ненависти в отношении России или россиян.

"Мне не нравится Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в завоевательной войне против Украины, целом ряде саботажей, в частности в Чехии, и информационной войне. Или, например, кибернетических атаках против нас и наших ближайших союзников", – сказал он.

Липавский заверил, что внесение в список "русофобов" "не изменит моих планов относительно отпуска в Крыму, потому что Крым – это Украина", имея в виду свое заявление во время "бунта Пригожина" в 2023 году.

Напомним, на фоне публикации списка "русофобов" в МИД Италии вызвали посла России, чтобы официально выразить протест из-за включения в него президента Серджо Маттарелли и других итальянских высокопоставленных чиновников.

На это отреагировала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.