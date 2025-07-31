У Британії розпочали розслідування щодо понад 30 порносайтів

Британський регулятор у сфері зв’язку Ofcom проводить розслідування щодо чотирьох компаній, які керують 34 порнографічними сайтами, на предмет дотримання правил перевірки віку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Минулого тижня в Британії набули чинності нові заходи, спрямовані на запобігання доступу дітей до шкідливого контенту в інтернеті.

Ці заходи, зокрема зобов'язують платформи, на яких розміщується порнографічний контент, використовувати високоефективні засоби перевірки віку, щоб запобігти доступу неповнолітніх.

У четвер Ofcom оголосив про розслідування щодо чотирьох компаній, які в сукупності керують 34 порнографічними веб-сайтами, у зв'язку з цими правилами перевірки віку. Цими чотирма компаніями є: 8579 LLC, AVS Group Ltd, Kick Online Entertainment SA і Trendio Ltd.

Британський регулятор заявив, що стурбований тим, що ці компанії не виконують свої юридичні зобов'язання "запобігати доступу дітей до порнографічного контенту за допомогою високоефективних засобів перевірки віку".

Водночас з моменту набрання чинності правилами перевірки віку у Великій Британії спостерігається сплеск завантажень інструментів VPN, які дозволяють користувачам приховувати своє реальне місцезнаходження, щоб отримати доступ до контенту без перевірок.

Коментуючи це, представник Ofcom відповів Euractiv, що цей захід, як і раніше, буде допомагати запобігати випадковому доступу дітей до матеріалів для дорослих.

В Ofcom визнали, що перевірка віку "не є панацеєю".

В положеннях британського закону також йдеться, що постачальники порнографічного контенту не повинні публікувати матеріали, що заохочують використання VPN для обходу перевірок.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

Європейська комісія надала онлайн-платформам додаткові рекомендації щодо захисту неповнолітніх.