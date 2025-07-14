Єврокомісія посилює вимоги до онлайн-платформ щодо захисту дітей і перевірки віку

Європейська комісія надала онлайн-платформам додаткові рекомендації щодо захисту неповнолітніх у межах Закону про цифрові послуги.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

У понеділок, 14 липня, Єврокомісія запропонувала онлайн-платформам додаткові рекомендації щодо захисту неповнолітніх, торкнувшись таких питань, як дизайн, що викликає залежність, кібербулінг та шкідливий контент.

Мета – забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та захисту дітей.

До цих рекомендацій входять:

встановлення приватного доступу до акаунтів неповнолітніх за замовчуванням;

відключення за замовчуванням функцій, що сприяють надмірному використанню;

заборона акаунтам завантажувати або робити скріншоти контенту, опублікованого неповнолітніми.

Ці рекомендації були опубліковані після того, як виконавчий орган ЄС розпочав низку розслідувань щодо можливих порушень Закону про цифрові послуги у сферах, пов'язаних із захистом дітей.

Також Єврокомісія оголосила, що буде співпрацювати з п'ятьма країнами ЄС – Данією, Францією, Грецією, Італією та Іспанією – над розробкою індивідуального національного застосунку для перевірки віку.

"Прототип застосунку для перевірки віку дозволить, наприклад, користувачам легко довести, що їм більше 18 років, коли вони отримують доступ до обмеженого контенту для дорослих в Інтернеті, при цьому зберігаючи повний контроль над будь-якою іншою особистою інформацією, такою як точний вік або особистість користувача", – заявили у Єврокомісії.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж.

Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг також виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.

У червні Європейська комісія підтримала потенційне обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж в окремих державах ЄС.